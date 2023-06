Borsa: l'Europa peggiora dopo la Bce, lo spread a 169 punti

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee peggiorano, dopo una prima reazione timida, in scia al nuovo rialzo dei tassi da parte della Bce.

La maglia nera è Parigi che lascia sul terreno l'1%. Milano cede lo 0,8% con Italgas (-2,85%) sempre in fondo al listino con il piano industriale, nella parte degli investimenti, che non ha convinto il mercato. Tiene il credito con Fineco in testa (+1,2%) . Francoforte perde lo 0,73% e Londra scivola sulla parità.

Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund che si avvicina a 169 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,22%. Il gas lima a 42 euro al megawattora pur mantenendo un rialzo del 10% dopo un massimo di giornata vicino a 50 euro. Il petrolio è rialzo con il wti vicino a 69 dollari al barile (+0,95%) e il brent che sfiora quota 74 dollari (+0,97%).

Sul fronte dei cambi l'euro recupera sul dollaro con cui scambia a 1,0871. (ANSA).