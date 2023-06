Urso, ora un confronto per una stretta sul telemarketing

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scritto ai presidenti dell'Autorità garante della protezione dei dati personali e dell'Agcom, auspicando un confronto per "giungere presto a delle soluzioni che tutelino sempre più i consumatori dagli abusi nel settore del telemarketing". "Bene l'attività di oggi dell'Autorità garante della privacy che ha messo in campo tre provvedimenti correttivi e sanzionatori per la mancata applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione del cosiddetto Registro delle opposizioni da parte di alcune società", afferma Urso in una nota.

"Mi aspetto che si intervenga sempre più efficacemente, non è più tollerabile che questo strumento venga aggirato in maniera sistematica da alcuni operatori. Ritengo doveroso - aggiunge il ministro - che si intervenga anche con ulteriori misure di carattere tecnico e normativo maggiormente restrittive, a contrasto delle attività illecite, affinché gli abusi nel settore del Telemarketing vengano sanzionati e stroncati.

Servono regole chiare e determinazione nella lotta a chi agisce al di fuori del perimetro normativo". (ANSA).