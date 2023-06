Ciriani, i controlli sul Pnrr ci saranno, legalità garantita

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Siamo sicuri che i controlli di legalità ci saranno, come è giusto che sia. Però il controllo di legalità non può bloccare le opere perché se non realizziamo le opere veniamo meno all'obiettivo principale che ha il governo".

Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani interpellato, a margine di una riunione al Senato, sugli emendamenti al dl Pa sui controlli della Corte dei Conti. "Non c'è nessuna guerra in corso contro la Corte dei conti. - ha chiarito - Secondo noi il regime dei controlli che è stato fissato anche dalla governance stessa del Pnrr è sufficiente per garantire legalità". (ANSA).