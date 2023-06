Shneiwer, 'sulla sostenibilità il 70% delle risorse di Cdp'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Il 70% degli oltre 30 miliardi di risorse impegnate dal gruppo Cdp nel 2022 è andato su obiettivi di sostenibilità, con più di 150 indicatori non finanziari nel bilancio integrato". Lo dichiara all'ANSA la responsabile Sostenibilità e Patrimonio artistico di Cassa depositi e prestiti, Elena Shneiwer, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente.

"Quest'anno il bilancio - spiega - riflette moltissimo la nostra strategia, con il Piano 2022-2024 mettiamo la sostenibilità e l'impatto al centro. Nel 2022 abbiamo avuto un'incidenza dell'1,7% sul Pil italiano, contribuendo a 62 miliardi di produzione addizionale, creando o mantenendo 470mila occupati, in crescita di 70mila unità rispetto all'anno precedente: il 40% su occupazione femminile e il 20% su quella giovanile".

"Sempre nel 2022 - prosegue - abbiamo erogato circa 62mila ore di formazione, in crescita quasi del 13%, introducendo un impegno chiave per la diversità e l'inclusione con l'approvazione della prima policy. Per la prima volta il 53% dei nuovi dirigenti nominati lo scorso anno è donna". Quindi se fino a ora, prosegue Shneiwer, "l'attenzione è andata moltissimo alla transizione ecologica e ai dati ambientali, la nuova sfida per la sostenibilità, e per noi, sarà coniugare e far coesistere sempre di più transizione ecologica, governance sostenibile, ma soprattutto una nuova attenzione al sociale, in particolare sul tema delle disuguaglianze".

"Cdp è molto attenta ai temi di coesione sociale dei territori e ha un ruolo da giocare. Nel 2022 abbiamo investito 1,8 miliardi in costruzione, riqualificazione o ammodernamento di oltre 1.600 infrastrutture sociali, tra cui scuole e ospedali. Nel nuovo equilibrio tra le tre lettere di 'Esg' Cdp può avere in futuro un ruolo molto forte", conclude Shneiwer.

