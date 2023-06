Borsa: l'Europa resta debole, il gas verso i 26 euro

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Le Borse europee si confermano fiacche a metà giornata in attesa dell'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo. Deboli anche i future su Wall Street. II dato più importante da monitorare dagli Stati Uniti è l'Ism servizi, previsto in lieve miglioramento rispetto al mese precedente.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è sempre cavallo della parità con la buona intonazione dei titoli legati all'energia in scia al tagli dell'Opec+ per il 2024. Bene anche l'immobiliare e i finanziari. Tra le singole Piazze Milano cede lo 0,2% con il Ftse Mib che resiste a 27mila punti. La migliore è sempre Mps (+2,82%), seguita da Saipem (+1,49%). Dall'altra parte del listino Prysmian (-1,64%), Unicredit (-1,28%), Hera (-1,15%).

Parigi segna un -0,13%, Francoforte un +0,03%. Londra è controcorrente e sale di mezzo punto.

Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e si avvicina ai 177 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,15%. Sul fronte delle commodity continua a salire il prezzo del gas che si avvicina ai 26 euro al megawattora (+8,5%). Il petrolio conferma il rialzo con il wti a 73 dollari al barile (+1,85%) e il brent oltre i 77 dollari al barile. L'euro resta debole a 1,0690 dollari. (ANSA).