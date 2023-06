Roncadin, da Intesa 14 milioni per espandersi in Usa

(ANSA) - MEDUNO, 01 GIU - Intesa Sanpaolo ha siglato con Roncadin, produttore italiano di pizze surgelate di qualità, un nuovo finanziamento con garanzia di Sace di 14 milioni di euro, per un progetto di internazionalizzazione attraverso la controllata statunitense Roncadin Holding USA Corp. Lo rendono noto gli attori dell'accordo in un comunicato congiunto.

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto e la ristrutturazione di uno stabilimento a Chicago, oltre alla realizzazione di una nuova linea per produrre e distribuire pizze surgelate al mercato Nordamericano. L'azienda è, infatti, già presente negli Stati Uniti da oltre dieci anni, e potrà così intensificare ulteriormente le relazioni commerciali con le principali catene alimentari locali.

Grazie al Programma Sviluppo Filiere della banca, nel comparto agro alimentare italiano sono già stati attivati 170 contratti di filiera che hanno coinvolto oltre 6.500 fornitori, un giro d'affari complessivo di oltre 22 miliardi di euro e 22.000 dipendenti del capo-filiera.

Roncadin, con sede a Meduno (Pordenone), occupa 780 persone nell'area pedemontana pordenonese e in un anno realizza oltre 100 milioni di pezzi, con un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 155 milioni di euro. (ANSA).