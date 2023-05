Borsa: l'Europa prosegue contrastata dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Le Borse europee proseguono contrastate dopo l'avvio di rialzo di Wall Street. I mercati guardano con attenzione all'accordo sul debito americano mentre il dato dell'inflazione spagnola alimenta la speranza di una frenata dei prezzi. Sotto i riflettori anche gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che stimolano positivamente i listini tecnologici. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0728 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. Nel Vecchio continente sono in calo Parigi e Londra (-0,6%) mentre sono in rialzo Francoforte (+0,4%), Madrid e Milano (+0,3%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,7%). Bene anche le utility (+0,8%), con il prezzo del gas che sale a 25 euro al megawattora.

Deboli le banche che cedono lo 0,9%. In calo anche le Tlc (-0,4%). Scivola l'energia (-2%), con il prezzo del petrolio in forte calo. Il Wti cede il 3,8% a 69,9 dollari al barile e il brent a 74 dollari (-3,9%). Seduta in calo per i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 179 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,17% (-10 punti base).

A Piazza Affari corrono Prysmian (+4%) e Stm (+2%). Bene anche Moncler e A2a (+2,2%). In fondo al listino principale Tenaris (-2,7%) ed Eni (-2,1%). Debole Tim (-0,1%). Tonica la Juve (+5%), dopo il patteggiamento sulla cosiddetta manovra stipendi con la procura della Federcalcio avvallato con sentenza dal Tribunale federale nazionale. (ANSA).