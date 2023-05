Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,77%, sui massimi dal 1990

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (+0,76%) sui massimi dal 1990. In rialzo anche Taiwan (+1,28%), fiacche invece Seul (-0,14%) e Sidney (-0,36%). Ancora aperte Hong Kong (+0,05%), Shanghai (-0,4%), che sconta dati macroeconomici peggiori delle stime, Mumbai (-0,2%) e Singapore (-0,02%).

Contrastati i contratti future sull'Europa, in rosso invece quelli sui listini Usa dopo dati peggiori delle stime sull'occupazione e sulle buste paga in marzo nel Regno Unito. In arrivo l'inflazione dall'Italia, gli indici Zew dalla Germania, il tasso di disoccupazione e il Pil trimestrale dell'Eurozona.

Attese dagli Usa le vendite al dettaglio, la produzione industriale, le scorte di magazzino e le anticipazioni Api sulle scorte di greggio. In calendario gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di alcuni membri del Fomc della Fed.

Si rafforza il dollaro a 92 euro e 0,802 sterline, mentre recupera terreno lo yen a 135,89 sul dollaro e la lira turca resta debole a 21,4 sull'euro e 19,7 sul dollaro. Scende a 187,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, allineandosi quasi alla chiusura della vigilia, mentre il rendimento annuo italiano cede 4 punti al 4,139% e quello tedesco 4,3 punti al 2,26%. Poco mosso il greggio (Wti -0,01% a 71,09 dollari al barile), debole l'oro (-0,47% a 2.0005,13 dollari l'oncia), quasi in parità il gas naturale (-0,01% a 32,31 euro al MWh) dopo un avvio brillante. Sulla piazza di Tokyo brillanti i produttori di semiconduttori Advantest (+5,52%), Tokyo Electron (+4,23%) w Screen Holdings (+2,97%).

Pesanti invece gli automobilistici Suzuki (-5,78%) dopo la trimestrale e le stime sull'intero esercizio e Mazda (-1,49%), che invece ha chiuso l'esercizio 2022-2023. Debole di riflesso anche Toyta (-0,49%). (ANSA).