Silvia Rovere, dai fondi immobiliari alle Poste

Silvia Rovere, al secondo mandato come presidente di Assoimmobiliare di Confindustria, ha una vasta esperienza in private equity e nella gestione dei fondi.

Laureata in economia a Torino dal 2003 al 2005 è stata direttore finanziario di Patrimonio dello Stato la società pubblica fondata nel 2002 per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Dopo aver ricoperto questo incarico a Londra è stata Head of Business Development del Gruppo Aedes e poi dal 2009 al 2013 è stata direttore generale di Ream Sgr. Ha, inoltre, ricoperto la carica di amministratrice delegata di Morgan Stanley Sgr.

Nel suo curriculum si segnala l'attenzione alla finanza socialmente responsabile con la creazione e la gestione dei due primi fondi di social housing in Italia. E nel 2020 Rovere ha fondato Sensible Capital una società di consulenza per investimenti in asset immobiliari, con uno specifico focus sugli Esg.

È Fellow member di Rics, membro del Comitato Esecutivo di Uli Italia e del Comitato Direttivo di Fondazione Res Pubblica.