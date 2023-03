Borsa: Milano +1,5% con Prysmian in testa, pesante Diasorin

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - La Borsa di Milano si conferma in testa ai listini europei che rimbalzano dopo la debacle di venerdì in scia ai timori di Deutsche Bank, da più parti dissipati. Il Ftse Mib sale dell'1,4% a 26265 punti. Prysmian è la più tonica (+3,7%), insieme a Iveco (+3,6%).

In recupero i bancari con Unicredit (+1,26%), Bper (+1%).

Resta controcorrente Mps (-0,6%) mentre nel fine settimana il Mef ha confermato nella lista per il nuovo cda, Lovaglio come ad e indicato Maione alla presidenza. Lo spread resta stabile a 148 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,06.%.

Bene, tra gli altri, Tim (+1,4%). Pesante, invece, Diasorin (-5,6%) dopo i conti. (ANSA).