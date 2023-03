Borsa: l'Europa apre in deciso rialzo, bene le banche. Spread a 184

Mercati azionari del Vecchio continente tutti sempre in chiaro rialzo dopo l'avvio di Wall street: le Borsa migliore resta di qualche frazione quella di Milano che sale dell'1,5%, seguita da Francoforte in crescita dell'1,4% e Madrid dell'1,3%. Bene anche Parigi e Londra che salgono dell'1,1%, con Amsterdam più cauta in rialzo comunque dello 0,9%. Acquisti anche sui listini azionari di Mosca, con l'indice Moex in rubli in aumento dell'1,7% e l'Rtsi in dollari in crescita del 2,3% anche grazie al gas che recupera il 3% sui 42 euro al Megawattora sostanzialmente in linea con l'avvio di seduta. Spread tra Btp e Bund piuttosto stabile sui 183 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro poco sopra il 4%.

In questo clima in Europa sempre in chiaro recupero Deutsche Bank che sale del 6% sopra i nove euro, mentre in Piazza Affari Terna, Iveco e Saipem crescono di tre punti percentuali. In calo invece del 4,5% Diasorin dopo i conti, con Mps sempre molto volatile in ribasso di oltre un punto percentuale.

Salgono i rendimenti dei bond sovrani. Il rialzo è a doppia cifra soprattutto sul biennale. Il bund tedesco e l'oat francese segnano +13 punti rispettivamente al 2,5% e al 2,6%, +12 punti quello spagnolo al 2,78%. Molto più contenuto il btp che sfiora un +3 punti al 2,94%. Sul decennale l'incremento è di 6 punti al 4,060% con lo spread che scende dii 4 punti e resta attaccato ai 184 punti.