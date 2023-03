Borsa: l'Europa conclude in crescita, Francoforte +1,1%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Madrid che ha segnato una crescita finale dell'1,4%, con Francoforte in aumento dell'1,1%. Più cauto il listino di Parigi che ha chiuso in rialzo dello 0,9%, Londra (+0,8%) e soprattutto Amsterdam, in crescita finale dello 0,5%.

Prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari dopo lo scivolone di venerdì sui timori per il settore bancario: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell'1,22% a 26.206 punti.

Spread tra Btp e Bund a 10 anni in ribasso: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 183 punti base contro i 187 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,05%.

Deutsche Bank rimbalza in Borsa, analisti la difendono

Rimbalzo dei Deutsche Bank alla Borsa di Francoforte. Il titolo della banca tedesca ha chiuso la seduta in rialzo del 6,15%, a 9,07 euro, mentre si è ridotto il costo dei cds, le assicurazioni contro un default del suo debito. Diversi analisti hanno ritenuto ingiustificato il sell-off di cui la banca è stata vittima venerdì: "Deutsche Bank non è l'anello debole nel panorama bancario europeo", ha affermato Kepler Cheuvreux enfatizando i fondamentali "molto solidi" del colosso tedesco.

Schnabel: 'La situazione è fragile ma le banche sono forti'

"Guardiamo molto seriamente alla turbolenza finanziaria delle scorse settimane", ma se si guarda alle banche e alla situazione di capitale e liquidità "sembrano molto forti e al momento non abbiamo reali preoccupazioni per la stabilità". Ma "la situazione è estremamente fragile, monitoriamo le tensioni da vicino e restiamo pronti a fornire liquidità se necessario", ha detto Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, parlando ad un evento della Columbia. Schnabel ha spiegato che prima del prossimo meeting la Bce dovrà analizzare l'impatto delle turbolenze su inflazione e trasmissione della politica monetaria.