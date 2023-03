Bce, Guindos: 'finito il tempo dei tassi negativi, incertezza alta'

"La mia opinione personale è che il periodo dei tassi di interesse negativi è finito, almeno nel medio termine. Stiamo attraversando un periodo di incertezza molto alta". Lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, in un'intervista al Business Post riportata sul sito della Bce.

Dopo il rialzo di 50 punti base di marzo, ha spiegato, "ora c'è questo elemento aggiuntivo di incertezza derivante dai problemi del settore finanziario negli Usa e in Svizzera. E adotteremo un approccio per cui le decisioni vengono prese riunione per riunione. Non ci impegniamo preventivamente in nessuna azione".