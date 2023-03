Nasce in Senato la commissione d'inchiesta sul lavoro

Nasce al Senato la commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e la sicurezza sul lavoro. L'aula ha approvato all'unanimità la proposta di istituzione, che era stata sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari.



Il voto è avvenuto per alzata di mano e in aula tutti i gruppi hanno annunciato il voto favorevole.



Come prevede l'articolo 2 del testo, la commissione sarà formata da 20 senatori nominati dal presidente del Senato e in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari.