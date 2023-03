Borsa: Milano sale a +1,9% con le banche

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Borsa di Milano (+1,9%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei. I mercati hanno ritrovato un clima di ottimismo dopo le rassicurazioni delle banche centrali dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 181 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,98%.

Nel listino principale corrono le banche con Unicredit (+4,4%), Bper (+3,4%), Banco Bpm (+2,6%), Intesa (+2,5%) e Mps (+1,7%). Acquisti anche sull'energia con Saipem (+5,4%), Eni (+1,7%), Tenaris (+2,3%).

Seduta positiva per il comparto dell'auto dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. In luce Iveco (+1,2%), Stellantis (+1,7%), Cnh (+2,2%). Debole Inwit (-0,3%), piatta Campari (-0,05%). (ANSA).