Credit Suisse, prestito da banca centrale fino a 54 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - Credit Suisse assume un'azione "decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l'intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri", circa 54 miliardi di dollari "dalla banca centrale svizzera". Lo afferma Credit Suisse in una nota. "Questa ulteriore liquidità sosterrà le attività core e i clienti di Credit Suisse mentre Credit Suisse prende le misure necessarie per creare una banca più semplice e concentrata sulle necessità dei suoi clienti", afferma Credit Suisse che oltre al rafforzamento della liquidità si offre per riacquistare debito per circa 3 miliardi di franchi.

"Queste misure mostrano un'azione decisa per rafforzare Credit Suisse mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per offrire valore ai nostri clienti e agli stakeholder - ha detto l'amministratore delegato di Credit Suisse, Ulrich Koerner -. Io e la mia squadra siamo determinati ad andare avanti rapidamente" per una banca più semplice, concentrata e costruita sulle necessità dei clienti".

Nell'annunciare le iniziative per rafforzare la sua liquidità, Credit Suisse si dice "posizionata in modo conservatore contro i rischi dei tassi di interesse". (ANSA).