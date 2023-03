Mediaset: assemblee approvano fusione Spagna in Mfe

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Le assemblee di Mediaset Espana e di Mfe hanno approvato la fusione per incorporazione della controllata spagnola nella holding del Biscione. Mediaset Espana era già ampiamente controllata dalla holding del Biscione, con circa l'83% delle quote, dopo l'Offerta pubblica di offerta e scambio riuscita parzialmente l'estate scorsa.

L'operazione prevede la semplificazione della catena di controllo, che punta a sinergie più efficienti, oltre che a piattaforme comuni sui contenuti televisivi e sulla raccolta pubblicitaria, con l'obiettivo di non praticare tagli ai posti di lavoro, mantenendo la sede fiscale e il pagamento delle tasse nei Paesi nei quali le società operano, e quindi non nella sede della holding in Olanda.

L'integrazione societaria porta anche a decisioni strategiche più snelle e a maggiori sinergie, a partire dalle acquisizioni di programmi televisivi fino alla gestione delle piattaforme di raccolta pubblicitaria, che potranno essere fusa anch'esse. Mfe da subito avrà vantaggi nella gestione del debito e Fininvest, che è quasi al 50% di Mfe, potrà attuare decisioni più rapide sulle strategie di crescita.

L'assemblea di Mfe ha approvato all'unanimità, quella di Mediaset Espana (alla quale ha partecipato il 92,2% del capitale) con il 91,3% di sì. (ANSA).