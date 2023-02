Borsa: Europa chiude in calo, attesa per i verbali della Fed

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le Borse europee chiudono in calo dopo i dati sull'inflazione ed in vista dei verbali della Fed sull'ultima riunione. Sui mercati tiene banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali per rallentare la corsa dei prezzi. Fari puntati anche sulle tensioni geopolitiche e la corsa del prezzo del petrolio.

Archiviano la giornata in calo Londra (-0,59%) e Parigi (-0,13%), piatta Francoforte (+0,01%). (ANSA).