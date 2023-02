Pnrr: Commissione Ue valuta il decreto sulla governance

La Commissione europea "sta valutando" il decreto sulla nuova governance del Pnrr e "ne sta parlando con le autorità italiane anche nel contesto" dell'esame in corso relativamente alla richiesta di pagamento della terza tranche avanzata dall'Italia alla fine di dicembre.



E' quanto ha reso noto la stessa Commissione confermando inoltre che nelle prossime settimane Eurostat e Istat "decideranno insieme" come considerare i crediti d'imposta generati dal 'superbonus' al fine del loro conteggio nell'ambito dei conti pubblici, in particolare nel calcolo del deficit.