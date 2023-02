Vino: Lollobrigida, Irlanda è irresponsabile

(ANSA) - PORDENONE, 15 FEB - "Da parte di alcune nazioni, in particolare l'Irlanda, c'è il tentativo di stigmatizzare alcune produzioni, in particolare il vino, che riteniamo totalmente irresponsabile": lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a Pordenone, a margine dell'inaugurazione della fiera Aquafarm in merito agli alert sanitari in etichetta sugli alcolici. (ANSA).