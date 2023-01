Ue-20:indice sentimento economico sale ancora,+2,8 a gennaio

Prosegue la ripresa del sentimento economico in Europa: a gennaio, l'indicatore Esi ha fatto registrare un aumento nella zona euro (+2,8 punti, a quota 99,9) e nell'Ue-27 (+2,3 punti, a quota 98). Lo riferisce la Commissione europea, evidenziando che si tratta del "terzo aumento consecutivo" che porta l'indice più vicino "alla media di lungo periodo".



Tra le maggiori economie europee, l'indice è aumentato notevolmente in Francia (+4,4), Spagna (+2,7), Germania (+2,5), e Italia (+1,7).



Anche l'indicatore delle attese occupazionali (Eei) è in aumento: +2,7 punti nell'Eurozona, a quota 110,1, e +2,3 punti nell'Ue, a 108,5.