Gas:in avvio perde il 3,5% a 52,9 euro, -30% da inizio anno

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Il prezzo del gas è in caduta libera, con gli operatori che guardano ai livelli alti degli stoccaggi che consentiranno un più agevole riempimento per il prossimo inverno. Ad Amsterdam, in avvio di seduta, le quotazioni scendono del 3,5% a 52,9 euro al megawattora, portandosi ai livelli di inizio dicembre del 2021. Da inizio anno il prezzo ha registrato una flessione del 30%. (ANSA).