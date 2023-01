Disney: ex manager ha guadagnato 119.505 dollari al giorno

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Un compenso dorato per soli 70 giorni di lavoro. Geoff Morrell, ex manager di Walt Disney, ha guadagnato durante i meno di quattro mesi nella società durante il 2022 circa 119.505 dollari al giorno. A fare i calcoli è il Wall Street Journal, mettendo in evidenza come i dati arrivano mentre Topolino è sotto crescente pressione per i compensi dei manager. Morrell è stato chief corporate affairs officer di Disney per 70 giorni e ha lasciato dopo lo scontro della società con il governatore della Florida Ron DeSantis. Per quei 70 giorni ha ricevuto 8.365.403 di dollari, incluso un milione per trasferirsi prima a Londra da Los Angeles e tornare nella città degli angeli.

I calcoli del Wall Street Journal sono destinati ad aumentare la pressione su Disney, impegnata in una battaglia con l'investitore attivo Nelson Peltz che chiede un posto in consiglio amministrazione e soprattutto una stretta sui costi.

