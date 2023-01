Gas: in Europa stoccaggi all'83,5%, in Italia all'82,5%

Gli stoccaggi europei di gas salgono a 934,68 Twh, pari all'83,5 della capacità di riempimento e con un trend positivo dello 0,15%. È quanto emerge dai dati della piattaforma Gie-Agsi.



Sul podio la Germania, che ha scorte per 222,83 TWh, in crescita dello 0,41% e un indice di riempimento del 90,57%.



Stabile l'Italia a 159,57 TWh, con i depositi pieni all'83,15%, mentre salgono le scorte in Austria (+0,28% a 83,88 TWh) e un indice all'87,44%, Belgio (+0,4% a 6,72 TWh), con stoccaggi all'88,38%, e Francia (+0,1% a 112,61 TWh), che ha i depositi pieni all'84,28%. La Danimarca (+0,27% a 9,04 Twh) ha un indice di riempimento al 90,97%.