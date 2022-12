Borsa: Europa migliora dopo sussidi Usa, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Migliorano le principali borse europee dopo il rialzo in linea con le stime delle richieste settimanali di sussidi Usa, che hanno raggiunto quota 225mila unità. Milano (Ftse Mib +0,72%) è la migliore, seguita da Francoforte (+0,55%), Madrid (+0,47%), Parigi ( +0,42%) e Londra (-0,04%), praticamente invariata. In calo a 209,9 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,3 punti al 4,58% e quello tedesco di 0,2 punti al 2,482%. Debole il dollaro a 0,938 euro e a 0,829 sterline, mentre cede il greggio (Wti -0,82% a 78,3 dollari al barile) a differenza del gas naturale (+2,89% a 83,7 euro al MWh). In rialzo i metalli dall'oro (+0,22% a 1.809,79 dollari l'oncia)all'argento (+1,01% a 23,97 dollari l'oncia). Bene anche il ferro (+0,71% a 845,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+0,87% a 4.067 dollari la tonnellata).

Rimbalzano i produttori di semiconduttori Nordic (+1,34%), Infineon (+1,1%) ed Stm (+0,76%) e gli automobilistici Volvo (+2,13%)Porsche (+1,85%) e Stellantis (+1,25%), penalizzati nella vigilia. Poco mossi i petroliferi TotalEnergies (+0,2%) e Shell (+0,1%), debole Bp (-0,16%), più brillante Eni (+0,53%).

In ordine sparso le banche con Intesa (+1,05%), Bbva (+1%), Banco Bpm (+0,78%), Bnp (+0,77%) ed Mps (+0,7%) positive. Più caute Unicredit (+0,17%) e Bper (+0,21%), deboli Lloyds (-0,5%) e Barclays (-0,16%). In Piazza Affari sprint della Juve (+3,95%) speculare al crollo della vigilia. (ANSA).