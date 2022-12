Borsa: Europa debole nel finale con i listini Usa, Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Borse europee deboli nel finale, in linea con l'andamento dei listini Usa nella penultima seduta prima di Natale. I mercati scontano i dati macro americani migliori delle stime, che fanno temere una nuova stretta della Fed sui tassi Usa dopo quella dello scorso 14 dicembre. Sale nel contempo la tensione sui Bund tedeschi mentre si allenta quella sui Btp italiani e sui titoli di Stato americani. Il rendimento dei primi sale di 4,3 punti al 2,34%, i Btp guadagnano 2,9 punti al 4,44%, facendo scendere il differenziale con i Bund a 209,9 punti , mentre i titoli Usa cedono 1,5 punti al 3,647%.

Gira in calo Londra (-0,44%) e lo ampliano Francoforte (-1,41%), Milano (-1,3%), Parigi (-1,1%) e Madrid (-0,5%). Si rafforza il dollaro a 0,943 euro e 0,831 sterline, mentre il rublo risale a 0,69 sul biglietto verde.

Inverte la rotta il greggio (Wti -0,52% a 77,89 dollari al barile), con ripercussioni su Eni (-0,76%), Bp (-0,71%), Shell (-0,69%) e TotalEnergies (-0,2%). Seduta difficile per gli automobilistici Volkswagen (-5%), che ha annunciato possibili interruzioni dell'impianto di Wolfsburg in gennaio per mancanza di forniture, Renault (-4%), Volvo (-3,58%), Stellantis (-3,52%), Porsche (-3,16%) e Mercedes (-3,2%). Tensione anche sui produttori di microprocessori Stm (-3,6%), Nordic (-3,1%), ed Infineon (-3%). In ordine sparso le banche, con Mps (+2,8%), Unicredit (-1,15%), Bper (-1,04%), Intesa (-0,8%) e Banco Bpm (-0,53%). Deboli Santander (-1,28%), Bbva (-1%) e Commerzbank (-0,6%), poco mossa Credit Agricole (-0,1%). (ANSA).