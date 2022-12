Usa, decenni per l'uso commerciale della fusione nucleare

Ci vorranno decenni per arrivare all'uso commerciale dell'energia pulita da fusione nucleare dopo l'esperimento in California. Lo ha detto Kim Budil, direttrice del Lawrence Livermore National Laboratory, dove è stato condotto il test.



"Ci sono ostacoli molto significativi, non solo a livello scientifico ma tecnologico", ha premesso. "Questa è stata l'accensione, una volta, di una capsula ma per ottenere l'energia commerciale da fusione c'è bisogno di molte cose. Bisogna essere in grado di produrre molti eventi di accensione per fusione per minuto e bisogna avere un robusto sistema di elementi di trasmissione per realizzarli".



In ogni caso si tratta dei "primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo".