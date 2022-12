Telepass: entra nel mercato Nft, in vendita dal 12 dicembre

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Telepass entra nel mercato degli Nft con 1.000 opere digitali disponibili a partire dal 12 dicembre alle 12. Lo annuncia una nota della società che a luglio scorso aveva annunciato l'ingresso nell'universo digitale dei Non Fungible Token.

Nella prima fascia oraria, dalle 12.12 alle 18.00, tutti gli utenti iscritti alla whitelist avranno un diritto di prelazione sull'acquisto degli Nft, mentre alle ore 18.00 avverrà il mint pubblico.

Gli utenti, seguendo i profili Twitter e Discord di Telepass, potranno trovare i link per accedere alla whitelist che permetterà loro l'acquisto già a partire dalle 12.12 e ad un prezzo scontato di 0,08Ethereum invece che al prezzo di listino di 0,1Ethereum.

Sono cinque gli Nft previsti, assegnati in modo casuale durante l'acquisto, collegati a macrocategorie di servizi: ricarica elettrica, carburante, lavaggio auto, skipass, mobilità urbana (taxi, trasporto pubblico, sharing mobility).

Ogni Nft acquistato permette all'utente di connettere il contratto digitale al proprio abbonamento Pay X oppure Plus e di accedere poi ad una serie di promo e sconti. (ANSA).