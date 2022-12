Carrefour: test su consegne a guida autonoma con Goggo Network

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Parte in Francia la sperimentazione delle prime consegne cpon veicoli a guida autonoma da parte di Carrefour in collaborazione con Goggo Network. L'annuncio arriva dal quartier generale di Massy, alle porte di Parigi, dove sono partiti oggi i primi test con un veicolo in grado di circolare sulle strade pubbliche a forte traffico e in condizioni normali per 15 Km dipercorso con velocità fino a 70 Km/h. Il mezzo sarà in prova a partite da domani nella vicina piana (Plateau) di Saclay, dove si trova il principale campo di sperimentazione di veicoli a guida autonoma in Francia. All'inaugurazione del servizio hanno partecipato il ministro francese della Transizione ecologica e della Coesione territoriale, Cristophe Béchu, il presidente e direttore generale di Carrefour Alexandre Bompart, il presidente del Politecnico di Parigi Eric Labaye, e la co-fondatrice della startup Goggo Network Yasmine Fage.

La sperimentazione riguarderà le consegne per i residenti del 'Plateau' di Saclay, compresi gli studenti del Politecnico parigino. (ANSA).