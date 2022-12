Meloni: "Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia"

"Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante, e nazioni che non ce l'hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l'Austria che confina con l'Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social.

Crosetto: "Contro l'evasione serve uno Stato efficiente e giusto" - "Io penso che contro l'evasione bisogna rendere lo Stato efficiente e giusto e obbligare le persone a pagare le tasse in cambio di servizi che non sono contestabili, come la sanità garantita per tutti". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Mezz'ora in più, condotto da Lucia Annunziata. "La grande distinzione è tra chi non può evadere e chi invece ha la possibilità di farlo. Il tutto si basa sulla giustificazione morale di avere a che fare con uno Stato che quando deve comportarsi bene con i cittadini non lo fa".