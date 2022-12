Bankitalia: vigilanza riunisce vertici banche minori

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La vigilanza di Banca d'Italia riunisce domani i vertici delle banche più piccole sorvegliate direttamente. Lo si apprende da diverse fonti del comparto secondo cui all'ordine del giorno c'è l'esame sulla composizione e funzionamento dei cda, spesso formati per anni dagli stessi consiglieri, dominati da una unica figura e con poche donne.

Evidenze emerse, anche assieme ad altri punti positivi, nella recente inchiesta sugli istituti Lsi (less significant) non vigilati dalla Bce ma ancora da Via Nazionale.

Non è escluso però che nell'incontro con gli uomini della Sb2 di Banca d'Italia, che ha il compito appunto di supervisionare queste banche, si parli anche del rallentamento economico in arrivo e il conseguente aumento dei flussi di Npl e degli altri rischi derivanti da inflazione e caro energia. Allarmi più volte annunciati dal capo della vigilanza Bce, Andrea Enria, che ha esortato i cda delle banche alla prudenza e a individuare correttamente i rischi in arrivo. (ANSA).