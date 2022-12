Borsa: Asia positiva con Powell, scivola il dollaro

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Seduta positiva per le Borse asiatiche che si accodano al rally di Wall Street e festeggiano l'annuncio da parte del presidente della Fed, Jerome Powell, di un rallentamento della stretta monetaria. Il dollaro è in calo su tutte le principali valute, scambiando a 1,045 con l'euro (-0,4%), mentre i rendimenti dei Treasury americani si mantengono attorno al 3,6% a cui sono scesi ieri dopo le parole del capo della Fed.

Tokyo ha guadagnato lo 0,9%, Sydney l'1%, Seul lo 0,3%, Hong Kong avanza dell'1,4%, Shenzhen dell'1,2% e Shanghai dello 0,4%.

In deciso rialzo i future sull'Europa, con quello sul Dax di Francoforte che sale dell'1,2%, mentre a New York quelli sui tre principali indici di Wall Street segnano progressi marginali.

A corroborare l'ottimismo degli investitori hanno contribuito anche le aperture arrivate dalla Cina su un ammorbidimento della politica 'zero Covid', con il vice premier Sun Chunlan che ha detto che la lotta al virus sta entrando in una nuova fase per effetto dell'indebolimento della variante omicron e dell'aumento della popolazione vaccinata.

Le parole di Powell hanno rafforzato nei mercati l'aspettativa che a dicembre il rialzo dei tassi della Fed verrà contenuto allo 0,5% e che la fase rialzista terminerà a maggio dell'anno prossimo, con un livello dei tassi sotto il 5%.

L'attenzione degli investitori si sposta ora sui dati del mercato del lavoro americano che verranno diffusi domani e sugli indici pmi attesi oggi. (ANSA).