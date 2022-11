Wartsila: Regione Fvg,c'è accordo, attività fino a settembre

(ANSA) - TRIESTE, 30 NOV - "Le attività Dct nello stabilimento di Bagnoli della Wartsila proseguiranno fino al 30 settembre 2023 ed entro questa data l'azienda si impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo. E' contestualmente avviato un percorso di reindustrializzazione del sito per tutelare i posti di lavori dei dipendenti della Wartsila e dell'indotto". È il commento dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, dopo la sigla dell'accordo in nottata al tavolo avviato aperto per lo stabilimento triestino, tra Wartsila Italia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico, Regione Fvg e Ministero delle imprese e del made in Italy. (ANSA).