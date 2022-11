Energia: 2021 record per aziende italiane, fatturato a 351,8 mld

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Un 2021 da record per le società italiane del settore dell'energia con un fatturato complessivo di 351,8 miliardi di euro in aumento del 60,8% rispetto all'anno precedente e utili sopra i 16 miliardi. E' quanto emerge dalla settima edizione del "Rapporto sui bilanci delle Società dell'energia 2014-2021" realizzato dal Centro Studi CoMar, nel confronto tra fine 2021 e 2020 e previsioni sul 2022. Il rapporto ha preso in considerazione 481 imprese di diritto italiano del settore che producono, distribuiscono e vendono sia elettricità e gas, che petroli e carburanti. Sul boom del 2021 incide ovviamente il risultato fortemente negativo del 2020. Ma i dati del 2021, si evidenzia sono notevoli anche rispetto al precedente picco raggiunto nel 2014 di 306,9 miliardi.

Il paragone degli utili è non solo con le perdite di 2,6 miliardi del 2020 ma anche con i 6,9 miliardi del 2019. A crescere anche il margine operativo netto, che ha sfiorato i 31,7 miliardi di euro, sostanzialmente il doppio dei 15,9 miliardi del 2020 pandemico e il 36,3% su quello del 2014. Anche i debiti finanziari, tuttavia, sempre tra il 2020 e il 2021, si sono incrementati significativamente, nella misura del 12%, portandosi a 187,6 miliardi di euro, 20,2 miliardi in più anno su anno; e questo stock complessivo del 2021 è in aumento del 35,2% sui 138,7 miliardi del 2014; il rapporto tra debiti finanziari e fatturato, dopo il balzo al 76,8% nel 2020 (venti punti in più sul 2019), è tornato al 53,5%, rapporto già più fisiologico su tutti quelli registrati dal 2014. (ANSA).