Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,50%)

(ANSA) - TOKYO, 30 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, dopo la chiusura poco variata a Wall Street e la correzione del listino tecnologico del Nasdaq, in attesa di maggiori indicazioni dal discorso atteso quest'oggi del presidente della Federal Reserve americana Jerome Powell. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un ribasso dello 0,50% a quota 27.886,67, cedendo 141 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 138,80, mentre si va rafforzando sull'euro a 143,40. (ANSA).