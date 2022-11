Aeroporti: Rfi, gara da 121 milioni per collegare Orio al Serio

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Rfi (gruppo Fs) ha avviato una gara da 121 milioni di euro per la realizzazione del collegamento tra la stazione ferrroviaria di Berrgamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Il passaggio - viene spiegato n una nota - segue l'approvazione del progetto definitivo da parte della commissaria straordinaria del governo Vera Fiorani e prevede il finanziamento attraverso i fondi del Pnrr.

La nuova linea a doppio binario sarà lunga circa 5,3 chilometri. Per i primi mille metri in uscita dalla stazione di Bergamo affiancherà la linea esistente Bergamo-Montello e consentirà di raggiungere l'aeroporto in 10 minuti, potenziando anche i collegamenti con Milano.

La futura stazione a servizio dell'aeroporto sarà a 4 binari, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori lunghi 250 metri, alti 55 centimetri da terra e coperti da pensiline. Attraverso un 'finger' sotterraneo si potrà raggiungere direttamente l'Aeroporto. (ANSA).