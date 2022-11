Accenture:a Padova centro innovazione mercato finanziario

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Accenture inaugura a Padova l'Innovation Center di Afast, Accenture Financial Advanced Solutions & Technology, il polo dell'innovazione che integra soluzioni e servizi dedicati al mercato finanziario in Italia.

L'evento, spiega una nota, ha visto la presenza del Sindaco Sergio Giordani, dell'Assessore del Comune di Padova Margherita Cera, del Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono e, in rappresentanza dell'Università di Padova, della Professoressa Eleonora Di Maria. A tagliare il nastro Massimiliano Colangelo, responsabile Financial Services di Accenture Italia e amministratore delegato di Afast, e Alessandro Marin, responsabile Technology di Accenture Italia e presidente di Afast.

"Operando a pieno regime nel settore finanziario italiano, il nuovo centro di innovazione, che si trova all'interno della sede Accenture di Padova, ha l'obiettivo di contribuire all'accelerazione del percorso di trasformazione del settore in ottica sostenibile e digitale. "Sono molto felice che Accenture abbia scelto la città di Padova come sede del suo primo centro di innovazione rivolto al mercato finanziario. L'inaugurazione dell'Afast Innovation Center a Padova rappresenta un segnale molto importante, sia per questa città, che ha una storia prestigiosa alle spalle di arte, cultura e fioritura economica, ma che sa anche proiettarsi al futuro, sia per il Paese, all'interno di un percorso comune in cui ciascuno dà il suo contributo per lo sviluppo e il benessere di tutti" ha dichiarato il Sindaco di Padova, Sergio Giordani.

"La crescita del settore finanziario è uno dei pilastri su cui investire per rilanciare l'economia del sistema Paese puntando sempre di più sulle eccellenze presenti sul territorio", ha dichiarato Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia. "Siamo convinti dell'esistenza di un potenziale enorme che questo settore può ancora esprimere e perché ciò accada continueremo ad accelerare l'evoluzione dei modelli di business, rafforzare la collaborazione con l'ecosistema e mettere a disposizione dei luoghi fisici e virtuali, come il nuovo centro di innovazione". (ANSA).