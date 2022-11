Petrolio: ai minimi da 2021 su tensioni Cina,a 74,3 dollari

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quotazioni del petrolio in netta discesa sulle proteste in Cina contro la politica zero Covid. Il greggio Wti cede il 2,53% a 74,36 dollari al barile, ai minimi da dicembre 2021. Il Brent perde il 2,48% a 81,56 dollari al barile. (ANSA).