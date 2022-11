Lagarde, inflazione eurozona non ha ancora raggiunto picco

L'inflazione della zona euro non ha ancora raggiunto l'apice e il rischio è che cresca anche oltre a quanto previsto oggi. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.



"Non vediamo le componenti o la direzione che mi porterebbero a credere che abbiamo raggiunto il picco dell'inflazione" che da qui diminuirà.



"Ogni volta che chiedo ai miei economisti in Bce la risposta che ottengo al momento è che il rischio è al rialzo, senza qualificare il rialzo".