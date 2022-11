Proseguono contatti su Ita

Il Mef è impegnato, sulla privatizzazione di Ita, nelle interlocuzioni con le cordate ammesse nella data room, secondo quanto stabilito dal decreto.



Al Mef, si legge in una nota, non compete esprimere in alcuna modalità giudizi o valutazioni su eventuali partner aggiuntivi alle cordate ammesse, dei quali si legge oggi in alcune ricostruzioni giornalistiche. Unica mission del dicastero di via XX settembre è valutare la migliore proposta economica e industriale per il futuro di Ita e dei suoi dipendenti nel minor tempo possibile.