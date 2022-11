Banche:First, in 9 mesi salgono ricavi e utili,cala peso npl

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Continua la crescita dei ricavi e degli utili dei primi cinque gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper, Mps). Come si legge nell'analisi condotta per First Cisl dal Comitato scientifico della Fondazione Fiba, nei primi nove mesi del 2022 l'incremento dei proventi operativi rispetto allo stesso periodo del 2021 ha superato il 3% a 38,9 miliardi "con la prospettiva di incrementi ancora maggiori nei prossimi trimestri". L'utile netto aggregato è cresciuto del 5,5% a 8,897 miliardi di euro. "Sotto controllo gli Npl". L'incidenza sul totale dei crediti a clientela è scesa all''1,6% dal 2% di inizio anno. (ANSA).