Prezzi guerra: gas prosegue crescita (+5%), scende il grano

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Continua la discesa del prezzo del frumento sui mercati internazionali dopo che la Russia ha deciso di rientrare nell'accordo sull'esportazione di grano e altri cereali che era stato raggiunto in luglio a Istanbul con la mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia: il cereale cede l'1,6% a 831 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

In calo dell'1,7% a 88 dollari al barile il petrolio, mentre il gas prosegue il suo rimbalzo: ad Amsterdam il future sul metano con consegna a dicembre sale del 5% a 133 euro al Megawattora dopo aver toccato un massimo di seduta a sfiorare quota 139.

Anche sul rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, scende sensibilmente il prezzo dell'oro, che sui mercati internazionali segna un calo dell'1,3% a 1.628 dollari all'oncia. Ancora più debole l'argento (-2,5%), con il rame negativo dell'1,6% e il platino in ribasso di tre punti percentuali. (ANSA).