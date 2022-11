Lagarde: "Siamo assolutamente concentrati sull'inflazione"

Da sola, una recessione leggera non sarebbe sufficiente ad abbattere i livelli attuali d'inflazione. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante una conferenza della banca centrale lettone a Riga.



"Siamo risolutamente concentrati sull'obiettivo della stabilità dei prezzi e lo raggiungeremo", usando "tutti gli strumenti disponibili", ha detto la presidente della Bce.

"Ognuno deve svolgere il proprio compito. Il nostro è mantenere la stabilità dei prezzi, e quando l'inflazione si allontana dall'obiettivo come adesso, il nostro dovere è domarla", ha detto Lagarde rispondendo alla domanda se la stretta monetaria non rischi di esasperare le difficoltà di imprese e famiglie alle prese con il caro-energia.



Le scelte della Bce "non ridurranno in un giorno il prezzo della benzina, che è circa il 40% dell'inflazione, né rimuoveranno gli ostacoli alle catene produttive, ma il nostro compito primario è fermare qualsiasi accomodamento monetario che stimoli la domanda, specie quelli varati durante la pandemia".