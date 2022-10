Piaggio: primi nove mesi record, utile +37% a 70 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo Piaggio ha ottenuto "i migliori risultati di sempre" del periodo gennaio-settembre, con ricavi consolidati pari a 1.626 milioni, in crescita del 23,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021, e un utile netto 70,9 milioni, in aumento del 37,4%.

Il margine lordo industriale è a 428,9 milioni (+17,3%), cioè il 26,4% in rapporto al fatturato. Il risultato operativo (Ebit) è di 134,9 milioni, in crescita del 38,4%, con un 'Ebit margin' dell'8,3%. La posizione finanziaria netta pari a -369,9 milioni, in miglioramento di 10,4 milioni rispetto alla fine del 2021.

Venduti nel mondo 490.400 veicoli, in aumento del 13,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Gli investimenti sono a quota 101,4 milioni.

"Grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo" Piaggio "proseguirà anche nell'ultimo trimestre del 2022 il suo percorso di crescita con un focus costante sulla gestione efficiente e flessibile della propria struttura economica e finanziaria, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche Esg", aggiunge il gruppo.

"Nonostante il quadro macroeconomico sia ancora molto complesso, il gruppo Piaggio ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con i risultati migliori di sempre, in crescita a doppia cifra, spinti in particolar modo dalle ottime performance dell'area Apac (Asia e Pacifico), che riceverà un ulteriore impulso dal nuovo stabilimento produttivo che inaugureremo il prossimo mese in Indonesia", commenta Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del gruppo.

"Abbiamo un portafoglio di marchi - aggiunge Colaninno - unici al mondo, la gamma di scooter e moto più evoluta di sempre, dotata di innovativi sistemi di sicurezza, elettronica e motorizzazioni che combinano maggiori performance a un minore impatto ambientale", conclude il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio. (ANSA).