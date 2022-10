Borsa: Milano in calo con l'Europa, tensione sui bond

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Borse europee in calo a metà seduta, con gli indici che recuperano qualcosa rispetto ai minimi della mattinata. Piazza Affari (-0,8%) conserva la maglia nera davanti a Francoforte (-0,6%), Londra (-0,4%) e Parigi (-0,2%). I dati negativi sull'inflazione di Francia e, soprattutto, Italia, hanno riacceso le tensioni sui bond, dopo il rally di ieri, innescato da una Bce che è apparsa agli investitori più morbida sui futuri rialzi dei tassi. Il rendimento del Btp è tornato sopra il 4%, al 4,17%, con lo spread Btp-Bund che si è leggermente riaperto a 206 punti base.

Intanto il prezzo del gas continua a riprendersi (+4,9% a 112,6 euro), dopo essere sceso sotto i 100 euro, ai minimi da giugno, all'inizio di questa settimana.

Sui listini europei soffrono i tecnologici (-2%), dopo i tonfi registrati a Wall Street e in Asia, e beni di consumo, dalle auto al retail. A Piazza Affari vendite su Stm (-5,6%), Nexi (-4,4%) e Campari (-3,1%). Male anche l'automotive con Pirelli (-2,3%), Stellantis (-1,9%) e Cnh (-1,8%). In rosso Tim (-1,6%) nel giorno del cda che dovrebbe prorogare i termini per la proposta di Cdp sulla rete. Sostengono il listini l'Eni (+2,9%), spinta dai conti, Hera (+2,4%) e Leonardo (+2%).

Contrastate le banche con Banco Bpm in rialzo dello 0,5% e Intesa in calo dell'1%. Mps cede lo 0,7%, allontanandosi ulteriormente dai 2 euro dell'aumento di capitale. (ANSA).