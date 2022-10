Revolut: Zunzunegui nuovo responsabile Italia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Revolut, la app finanziaria globale, ha nominato Ignacio Zunzunegui nuovo Head of Growth Southern Europe, a partire da ottobre 2022. Lo si legge in una nota secondo cui Ignacio Zunzunegui, entrato in Revolut nel febbraio 2022 come Head of Growth Spagna e Portogallo, è stato scelto per guidare il Sud Europa e scalare le strategie di marketing e crescita di Revolut nel territorio.

Zunzunegui "ha una solida conoscenza del mercato italiano grazie alla sua precedente esperienza nel team marketing e vendite di Heineken Italia, dove ha lavorato per oltre quattro anni. Una volta tornato in Spagna, ha lavorato come Marketing Manager presso Glovo e ricoperto la posizione di Head of Marketing Spain presso AliExpress. In Revolut, dopo aver portato la base clienti spagnola a raggiungere di recente 1 milione".

Con clienti in crescita del +730% negli ultimi tre anni, fino a oltre 850.000, il mercato italiano si conferma tra i principali per la fintech valutata 33 miliardi di dollari (ANSA).