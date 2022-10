Germania-Olanda, 'stock comuni e ok a tetto a gas russo'

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "Acquisti comuni di gas per gli stoccaggi, una diplomazia energetica più coordinata per il gas con partner affidabili, una ulteriore riduzione della domanda, un indice più rappresentativo, ma su base volontaria, al Ttf".

Sono alcune delle proposte che in un non paper - documento non ufficiale - Germania e Olanda hanno avanzato sul dossier energia. "La necessità di un set di misure e non di mettere in campo una misura", è il titolo del documento nel quale i due Paesi non citano il price cap all'import di Gnl ma affermano che "può essere considerato un tetto al gas russo via gasdotto".

