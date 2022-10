Il gas crolla ai minimi da luglio (-11%) con scorte e price cap

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Nuovo scivolone per il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni in calo dell'11,1%, a 156,21 euro al megawattora, il livello più basso dall'inizio dello scorso luglio. Ieri le scorte nella Ue hanno superato il 90% mentre i Paesi dell'Eurozona stanno faticosamente cercando di trovare un compromesso sul price cap, con la Commissione Ue che sta cercando di mettere a punto una proposta per il summit dei leader della Ue del 20-21 ottobre. Ad allentare la pressione sul prezzo del gas contribuiscono anche le temperature miti sul continente. (ANSA).