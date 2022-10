Borsa: Europa chiude in calo, pesano timori su crescita

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Le Borse europee chiudono in calo in scia con Wall Street ed in vista dei dati sul mercato del lavoro degli Usa. Sui mercati pesano i timori per la crescita economica globale con la corsa dell'inflazione e le banche centrali che valutano le prossime mosse per ridurre l'aumento dei prezzi. Fari puntati anche sui rendimenti dei titoli di Stato e l'andamento di petrolio e gas.

In flessione Parigi (-0,82%), Londra (-0,78%), Francoforte (-0,37%) e Madrid (-0,91%). (ANSA).