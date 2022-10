Flex: pronto accordo, in uscita 120 lavoratori a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Mancato rinnovo di 72 contratti dei somministrati e 48 uscite volontarie, con una sensibile riduzione rispetto ai 280 esuberi annunciati dall'azienda a maggio, e nessuna delocalizzazione produttiva in Romania: è' in sintesi il piano che riguarda la Flex, azienda di elettronica e computeristica, di Trieste. Lo anticipa il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola precisando che l'accordo sarà siglato giovedì 20 ottobre al ministero dello Sviluppo economico, tra azienda e sindacati, con la presenza delle istituzioni.

Dunque, nel corso del mese di ottobre, 120 lavoratori usciranno dalla azienda, dove invece continueranno a lavorare più di 400 addetti. I 48 dipendenti in uscita sono in parte pensionandi, in parte lavoratori che hanno trovato una alternativa professionale. L'applicazione dei contratti di solidarietà fino al 31 ottobre interesseranno 75 dipendenti per il 10% dell'orario settimanale. E a febbraio l'ammortizzatore sociale verrà chiuso. (ANSA).